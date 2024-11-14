Аморим нашёл для Рэшфорда место в новой схеме «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим попробует перезапустить карьеру Маркуса Рэшфорда.

Англичанин вряд ли может занести себе в актив прошлый и нынешний сезоны, и после тренерской перестановки, вероятно, получит новую роль на поле. По данным журналиста Дина Джонса, португальский наставник «красных дьяволов» предоставит Рэшфорду шанс проявить себя на позиции форварда в формации 3-4-3. При Эрике тен Хаге футболист играл преимущественно на левом фланге атаки.

Маркус Рэшфорд отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 18 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании.