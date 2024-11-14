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Аморим нашёл для Рэшфорда место в новой схеме «Манчестер Юнайтед»

14 Ноября 2024 • 22:57 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим попробует перезапустить карьеру Маркуса Рэшфорда.

Англичанин вряд ли может занести себе в актив прошлый и нынешний сезоны, и после тренерской перестановки, вероятно, получит новую роль на поле. По данным журналиста Дина Джонса, португальский наставник «красных дьяволов» предоставит Рэшфорду шанс проявить себя на позиции форварда в формации 3-4-3. При Эрике тен Хаге футболист играл преимущественно на левом фланге атаки. 

Маркус Рэшфорд отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в 18 матчах за «Манчестер Юнайтед» в текущей кампании.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Маркус Рэшфорд ещё теги

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