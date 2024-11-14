Антони определился с планами на будущее

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони принял решение по своему будущему в клубе.

Бразилец редко появлялся на поле в текущем сезоне при Эрике тен Хаге. Как ожидается, ситуация вряд ли изменится в лучшую для Антони сторону после назначения на тренерскую должность Рубена Аморима, поэтому слухи отправляют 24-летнего игрока в другой клуб. Тем не менее, как информирует журналист Жорже Никола, агент Антони заявил о намерении своего клиента остаться в «Манчестер Юнайтед».

Антони отметился одним забитым мячом в пяти матчах нынешней кампании. Контракт вингера, оценённого порталом Transfermarkt в 20 млн евро, рассчитан до середины 2027 года.