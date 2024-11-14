В «Манчестер Юнайтед» придумали, как подписать Дьёкереша

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш остаётся на радарах «Манчестер Юнайтед».

Недавно «красных дьяволов» возглавил экс-наставник «Спортинга» Рубен Аморим, который, по имеющимся данным, заинтересован в воссоединении со шведским бомбардиром в Англии. По сведениям CaughtOffside, в «Манчестер Юнайтед» готовы предложить за Дьёкереша своего форварда Джошуа Зиркзее плюс доплату. Переговоры могут состояться летом.

Английский гранд приобрёл 23-летнего нидерландца в июле нынешнего года у «Болоньи» за 42,5 млн евро.

Купить Виктора Дьёкереша, по слухам, можно будет за 60-70 млн евро, при этом в контракте звезды лиссабонцев прописаны отступные на сумму в 100 млн евро.