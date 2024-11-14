Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»

С понедельника Рубен Аморим занимает должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». По мнению экс-игрока команды Луи Саа, португальский специалист уже допустил ошибку в клубе, когда не сохранил в своём штабе Руда ван Нистелроя.

«Уход ван Нистелроя – первая ошибка Аморима. Он лишился понимания клуба, а также информации о том, что изменилось в четырёх последних играх. Эта информация имеет решающее значение для движения клуба вперёд», - сказал Саа BoyleSports.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.