На трансферном рынке может разгореться борьба за нападающего «Челси» Кристофера Нкунку. Как сообщает портал TodoFichajes, видеть Нкунку в своих рядах хотят «Бавария» и «Ливерпуль». Ранее слухи связывали форварда с «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что «Челси» не горит желанием продавать Нкунку. При этом футболист не получает желаемого количества игрового времени, что может повлиять на его ситуацию.

Стоит сказать, что в четверг Кристоферу Нкунку исполнилось 27 лет. В сезоне 2024/2025 нападающий поучаствовал в 17 матчах, в которых записал на свой счёт десять голов и один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает Нкунку в 65 миллионов евро.