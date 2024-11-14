Саа предложил «Манчестер Юнайтед» подписать двух звёзд

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа посоветовал клубу подписать нескольких известных игроков.

«Манчестер Юнайтед» может многое предложить Арде Гюлеру, в том числе больше игрового времени, чем в «Реале». «Юнайтед» нужен такой плеймейкер, который играет свободно, а в «Реале» молодым полузащитникам получать время сложно. Гюлер мог бы преуспеть в «Юнайтед». Он тот, кто способен отдать последний пас.

Если посмотреть на статистику, то «Манчестер Юнайтед» следует выбрать Виктора Осимхена, а не Виктора Дьёкереша. Он забивал голы в течение четырёх лет в «Наполи» и делает то же самое после прихода в «Галатасарай», Он выдающийся, уверенный в себе игрок, способный везде добиться успеха. Он может быть тем, кто нужен «Юнайтед»», - сказал Саа BoyleSports.