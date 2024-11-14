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Судья из Англии мог употреблять наркотики на Евро-2024

14 Ноября 2024 • 17:38 Комментировать

Судейская карьера Дэвида Кута может завершиться досрочно. Рефери отстранили от работы в Англии после появления в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. Теперь, как сообщает портал Goal, появилось другое видео. На нём Кут с помощью долларовой купюры употребляет вещество, похожее на наркотик. Утверждается, что видео было снято летом во время чемпионата Европы.

На Евро-2024 Дэвид Кут работал в качестве видеоассистента. УЕФА теперь запустил расследование в отношении англичанина.

Ранее Кут признал, что видео, на котором он оскорбляет Клоппа, является подлинным.

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