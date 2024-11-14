Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о звездном нападающем Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский «Аль-Наср».
«Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану. Нужно регулярного находиться рядом с ним, чтобы понять, какая у него жизнь. Например, Роналду отлично танцует, он прекрасно двигается», - цитирует полузащитника портал Goal.
Напомним, что Роналду с января прошлого года защищает цвета саудовского «Аль-Насра». В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, записав на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи.
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