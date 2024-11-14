Родри, Кроос и Вирц - номинанты на приз лучшему полузащитнику 2024 года

В конце 2024 года состоится церемония вручения наград Globe Soccer Awards. На ней буде назван лучший полузащитник года. В список попали 11 игроков.

В число претендентов включены следующие футболисты: Николо Барелла, Джуд Беллингем («Реал»), Хакан Чалханоглу, Тони Кроос, Дани Ольмо, Коул Палмер, Родри, Федерико Вальверде, Витинья, Флориан Вирц, Гранит Джака.

Обладатель награды будет назван 27 декабря на церемонии в Дубае.

Стоит отметить, что Родри стал обладателем «Золотого мяча» в этом году. В итоговом голосовании испанский полузащитник опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.