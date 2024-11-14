Названы девять претендентов на награду лучшему тренеру года

В список номинантов на звание лучшего тренера 2024 года по версии Globe Soccer Awards попали девять специалистов.

За престижную индивидуальную премию сразятся следующие специалисты: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испания), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Голосование за лучшего тренера стартовало на официальном сайте Globe Soccer Awards. Торжественная церемония вручения наград состоится 27 декабря в Дубае (ОАЭ).