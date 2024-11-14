Холанн, Винисиус, Мбаппе - претенденты на награду лучшему нападающему года

Объявлены имена десяти игроков, которые поборются за награду лучшему нападающему года по версии Globe Soccer Awards.

В список включены следующие исполнители: Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Артём Довбик, Фил Фоден.

Голосование стартовало на официальном сайте премии. Торжественная церемония вручения наград состоится 27 декабря в Дубае.

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