«Реал» и «Манчестер Сити» в списке: названы претенденты на звание клуба года

Стали известны клубы, которые в этом году поборются за награду Globe Soccer Awards.

В список претендентов включены следующие команды: «Реал», «Манчестер Сити», «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Аталанта», «Атлетико Минейро», «Байер», «Ботафого», «Интер Милан», «Олимпиакос», «ПСЖ», «Спортинг».

Ранее были названы имя игроков, претендующих на звание лучшего футболиста 2024 года.

Напомним, что в прошлом сезоне триумфатором Лиги чемпионов УЕФА стал мадридский «Реал». В решающем поединке престижного турнира «королевский» клуб отпраздновал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0. Кроме того, «сливочные» стали чемпионами Испании.