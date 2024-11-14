Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года

Названы претенденты на награду футболисту года по версии Globe Soccer Awards. В число номинантов попали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль и другие звездные игроки.

Полный список претендентов выглядит следующим образом: Николо Барелла, Джуд Беллингем, Хакан Чалханоглу, Дани Карвахаль, Артём Довбик, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Алекс Гримальдо, Виктор Дьёкереш, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Дани Ольмо, Коул Палмер, Родри, Родриго, Криштиану Роналду, Букайо Сака, Мохамед Салах, Вильям Салиба, Федерико Вальверде, Винисиус, Витинья, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака, Ламин Ямаль.

Недавно прошла церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной награды стал испанский полузащитник Родри Эрнандес.