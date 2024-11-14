Родри назвал двух самых сложных соперников - это не Роналду

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере.

«Раньше это был Лионель Месси. Что касается АПЛ, то это Салах на пике. Особенно он хорош на «Энфилде». Мохамед там как нож, против него очень тяжело играть», - передает слова Эрнандеса Bola Vip.

Напомним, что Родри в этом году стал обладателем «Золотого мяча». В настоящий момент полузащитник находится в лазарете из-за повреждения крестообразных связок колена.

Контракт хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.