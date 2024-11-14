Канисарес выбрал между Родри и Бускетсом

«Родри достиг уровня Серхио, у меня нет сомнений. Некоторые его качества даже лучше, чем у Бускетса. Но у Серхио есть то, чего нет у Родри. Если же говорить про сегодняшний футбол, то Эрнандес лучше Бускетса», - передает слова испанца газета Marca.