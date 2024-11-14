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Канисарес выбрал между Родри и Бускетсом

14 Ноября 2024 • 11:36 Комментировать

Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес провел сравнение между обладателем «Золотого мяча» Родри Эрнандесом и бывшим полузащитником каталонской «Барселоны» Серхио Бускетсом.

«Родри достиг уровня Серхио, у меня нет сомнений. Некоторые его качества даже лучше, чем у Бускетса. Но у Серхио есть то, чего нет у Родри. Если же говорить про сегодняшний футбол, то Эрнандес лучше Бускетса», - передает слова испанца газета Marca.

Родри является игроком «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро. Бускетс, в свою очередь, выступает в МЛС за «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Бускетс Сантьяго Канисарес Родри Эрнандес ещё теги
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