Канисарес выбрал между Родри и Бускетсом

Бывший вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес провел сравнение между обладателем «Золотого мяча» Родри Эрнандесом и бывшим полузащитником каталонской «Барселоны» Серхио Бускетсом.
«Родри достиг уровня Серхио, у меня нет сомнений. Некоторые его качества даже лучше, чем у Бускетса. Но у Серхио есть то, чего нет у Родри. Если же говорить про сегодняшний футбол, то Эрнандес лучше Бускетса», - передает слова испанца газета Marca.
Родри является игроком «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро. Бускетс, в свою очередь, выступает в МЛС за «Интер Майами».
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