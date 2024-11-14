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«Арсенал» претендует на дорогостоящего игрока сборной Испании

14 Ноября 2024 • 04:56 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Лондонский «Арсенал» готов побороться за полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

Прошедшим летом испанца хотел подписать «Ливерпуль», однако хавбек принял решение остаться в своём клубе. По сообщениям Independent, «канониры» ищут усиление на позицию опорного полузащитника и рассматривают возможность покупки Субименди следующим летом. Среди претендентов на 25-летнего игрока также фигурировал «Манчестер Сити», ведущий поиски замены Родри.

Мартин Субименди выступает за «Реал Сосьедад» с самого старта карьеры. Стоимость футболиста сборной Испании, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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