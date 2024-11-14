Де Лигт: «Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» не ради тен Хага»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт заявил, что Эрик тен Хаг был далеко не единственной причиной его прихода в клуб.

25-летний футболист был куплен «красными дьяволами» в августе у «Баварии». Центрбек признался, что был рад выступать под началом тен Хага, но принял предложение «Юнайтед» не только из-за знакомого тренера.

«Манчестер Юнайтед» остаётся одним из крупнейших клубов мира. Я просто должен заниматься своим делом и показывать качественную игру.

Сейчас я отлично себя чувствую, мои дела складываются хорошо. Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» не ради тен Хага», – заявил в интервью Telegraaf де Лигт.

Напомним, Эрик тен Хаг был уволен в конце октября. Его место занял Рубен Аморим.