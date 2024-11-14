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«Манчестер Юнайтед» может обменять Антони на другого бразильца

14 Ноября 2024 • 04:10 Комментировать
Фламенго
0:0
Атлетико Минейро

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони в скором времени может покинуть клуб.

Бразилец потерял место в составе «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. Будущее 24-летнего игрока в клубе вызывает сомнения, и уже в январе руководство манкунианцев, вероятно, предпримет попытки расстаться с ним. По данным TBR Football, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность включения Антони в сделку по 18-летнему Лоррану из «Фламенго». Детали потенциального обмена пока неизвестны.

Стоимость Антони оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро, ценник Лоррана – 12 млн. Юный атакующий полузащитник провёл 30 матчей за первую команду «Фламенго», отметившись двумя голами и тремя ассистами.

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