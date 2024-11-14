Кукурелья объяснил, почему Родри заслужил «Золотой мяч»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья считает, что Родри заслуженно выиграл «Золотой мяч».

Фаворитом в борьбе за награду считался Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», однако бразильцу пришлось довольствоваться вторым местом – Родри опередил его на 41 балл и забрал приз.

«Я бы проголосовал так: Родри, Карвахаль, Винисиус. Люди не знают о качествах Родри, если не наблюдают за ним в непосредственной близости. Когда ты тренируешься с ним, ты видишь, что он контролирует всё. Сейчас у «Манчестер Сити» нет Родри, и команда проигрывает», – сказал в интервью Radioestadio Noche Кукурелья, ставший победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании вместе с Родри.