Игрок сборной Англии вспомнил, как едва не перешёл в «Челси» при Тухеле

Вингер «Ньюкасла» и сборной Англии Энтони Гордон признался, что был близок к переходу в «Челси».

В январе 2023 года англичанин перебрался из «Эвертона» в «Ньюкасл» более чем за 45 млн евро. Судьба игрока могла сложиться иначе: ещё раньше на него всерьёз претендовал «Челси», но переход сорвался.

«Если честно, я был довольно близок к переходу в «Челси». Я очень хотел отправиться туда и поработать с Тухелем. Я чувствовал, что мой стиль игры отлично впишется в его футбол. Эта возможность так и не воплотилась в жизнь, но теперь, спустя несколько лет, я с нетерпением жду шанса поиграть под руководством Тухеля в сборной Англии», – сказал в интервью Mirror Гордон.

Напомним, контракт Томаса Тухеля с Футбольной ассоциацией Англии вступит в силу в январе 2025 года.