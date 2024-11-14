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Палмер: «Я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили»

14 Ноября 2024 • 01:28 Комментировать
Лестер
...
Челси
23.11 15:30

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вспомнил, как состоялся его переход из «Манчестер Сити».

Молодой англичанин не получал регулярной игровой практики в составе «горожан», поэтому в конце лета 2023 года был продан в «Челси» за 47 млн евро.

«Я даже не собирался переходить в «Челси». Меня уговорили. Помню, как в новостях сообщалось о том, что клубы пытаются согласовать стоимость трансфера», – заявил в беседе с GQ атакующий хавбек.

В «Челси» Коул Палмер быстро стал ключевым игроком. В общей сложности 22-летний футболист провёл 58 матчей за «синих» во всех турнирах, записав себе в актив 32 забитых мяча и 20 голевых передач.

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