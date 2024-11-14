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Угарте: «Нет клубов, похожих на «Манчестер Юнайтед»

14 Ноября 2024 • 01:08 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте считает свой клуб уникальным.

«Красные дьяволы» оформили трансфер 23-летнего футболиста в конце августа, заплатив «ПСЖ» 50 млн евро. С тех пор уругваец успел отыграть 11 матчей за новую команду.

«Нет клубов, похожих на «Манчестер Юнайтед».

Бруну Фернандеш написал мне в социальных сетях, что рад моему приходу, что «Юнайтед» – невероятный клуб. «С нетерпением жду своего приезда», – ответил ему я», – цитирует Угарте инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт хавбека с английским клубом рассчитан до середины 2029 года, а также предусматривает возможность продления ещё на один год.

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