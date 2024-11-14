«Арсенал» ведёт переговоры по контракту с важным игроком

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар может продлить контракт с клубом.

Как сообщалось ранее, руководство «канониров» заинтересовано в продолжении сотрудничества с бельгийцем. По информации Football Insider, стороны уже начали переговоры по условиям нового соглашения. Действующий договор 29-летнего футболиста рассчитан до середины 2026 года.

Леандро Троссар представляет цвета «Арсенала» с января 2023 года. В текущем сезоне игрок отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей, приняв участие в 15 матчах команды Микеля Артеты во всех соревнованиях.