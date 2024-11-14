Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» ведёт переговоры по контракту с важным игроком

14 Ноября 2024 • 00:33 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
23.11 18:00

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар может продлить контракт с клубом.

Как сообщалось ранее, руководство «канониров» заинтересовано в продолжении сотрудничества с бельгийцем. По информации Football Insider, стороны уже начали переговоры по условиям нового соглашения. Действующий договор 29-летнего футболиста рассчитан до середины 2026 года.

Леандро Троссар представляет цвета «Арсенала» с января 2023 года. В текущем сезоне игрок отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей, приняв участие в 15 матчах команды Микеля Артеты во всех соревнованиях.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Леандро Троссар

Новости по матчу

13 Ноября
04:35
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ
12 Ноября
22:41
«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ 2
11 Ноября
21:39
Пять команд АПЛ смогли за 11 туров забить больше 20 мячей: «Арсенала» в этом списке нет 2
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» в зрелищном матче переиграло «Авангард» в КХЛ Рыбин высказался о возможном кризисе идей Ротенберга в СКА Рублёв уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР «Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Ноября
00:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ведёт переговоры по контракту с важным игроком
00:12 · Англия. Премьер-лига
Кьеза задумался об уходе из «Ливерпуля» слухи
00:02 · Англия. Премьер-лига
Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги
13 Ноября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт поделился мнением об увольнении тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал целью гранда Ла Лиги слухи
22:39 · Англия. Премьер-лига
Угарте: «Мечтаю провести в «Манчестер Юнайтед» много лет»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Было обидно»: Палмер вспомнил, как сидел в запасе на Евро-2024
21:04 · Англия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Уайта после операции
20:57 · Англия. Премьер-лига
Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» Уайт перенёс операцию
20:47 · Англия. Премьер-лига
Боселли: «Аморим действительно хороший, топовый тренер»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Зиркзее слухи
20:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ могут потребовать деньги у «Манчестер Сити»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Мы очень ждём Аморима»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля» 3
17:24 · Англия. Премьер-лига
Между Гвардиолой и игроками «Манчестер Сити» есть напряжение слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за слова об одноклубнике 5
16:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» снова потерял Доку
15:23 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Спортинга» - о разговоре с Гвардиолой: Надеюсь на переход в «Манчестер Сити»
14:55 · Англия. Премьер-лига
УЕФА исключил судью из Англии после скандала
14:49 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш помог человеку, потерявшему сознание в самолёте
14:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как Аморим относится к Йоро
13:10 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил на вопрос о контракте с «Манчестер Сити»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выберет из двух суперфорвардов - названы имена 3
Все новости