Кьеза задумался об уходе из «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза недоволен своим положением в команде.

27-летний футболист редко появляется на поле в текущем сезоне – как правило, его нет даже в заявке «красных» на матчи. По сведениям Transfer News Live, ссылающегося на Inter News, Кьеза недоволен ситуацией и может вернуться в Италию уже в январе. Интерес к экс-игроку «Ювентуса» ранее уже приписывался ряду клубов Серии А.

Федерико Кьеза провёл три матча за «Ливерпуль», отметившись одной результативной передачей. Контракт итальянца с английским грандом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость чемпиона Европы оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.