Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги

Известный итальянский экс-защитник Марко Матерацци считает, что к Симоне Индзаги могут проявить интерес гранды чемпионата Англии.

Рулевой проделывает впечатляющую работу в миланском «Интере», поэтому слухи уже связывали его с переездом в Англию. Сам специалист признавался, что не слишком заинтересован в смене обстановки.

«Я фанат «Интера», и я надеюсь, что Индзаги останется, поскольку он ещё не завершил свою работу здесь. Однако, думаю, он подходящий кандидат для клубов Премьер-лиги.

Может быть, Артета и считается одним из лучших тренеров в Англии, но я считаю «Арсенал» клубом, который подошёл бы Симоне. Возможно, «Манчестер Юнайтед» [тоже подошёл бы]. И «Манчестер Сити», ведь никто не знает, какие планы у Пепа Гвардиолы», – приводит Football Italia высказывания Матерацци.