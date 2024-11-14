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Матерацци назвал топ-клубы АПЛ, которые мог бы возглавить Индзаги

14 Ноября 2024 • 00:02 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
23.11 17:00

Известный итальянский экс-защитник Марко Матерацци считает, что к Симоне Индзаги могут проявить интерес гранды чемпионата Англии.

Рулевой проделывает впечатляющую работу в миланском «Интере», поэтому слухи уже связывали его с переездом в Англию. Сам специалист признавался, что не слишком заинтересован в смене обстановки.

«Я фанат «Интера», и я надеюсь, что Индзаги останется, поскольку он ещё не завершил свою работу здесь. Однако, думаю, он подходящий кандидат для клубов Премьер-лиги.

Может быть, Артета и считается одним из лучших тренеров в Англии, но я считаю «Арсенал» клубом, который подошёл бы Симоне. Возможно, «Манчестер Юнайтед» [тоже подошёл бы]. И «Манчестер Сити», ведь никто не знает, какие планы у Пепа Гвардиолы», – приводит Football Italia высказывания Матерацци.

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