Де Лигт поделился мнением об увольнении тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт прокомментировал отставку Эрика тен Хага.

Минувшим летом нидерландский футболист воссоединился в английском клубе с соотечественником, прекрасно знакомым ему ещё по совместной работе в «Аяксе». Сотрудничество продлилось недолго: уже в конце октября тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Тен Хагу не очень везло. Мы хорошо играли во многих матчах, но не могли реализовать свои моменты. Жаль, что всё так закончилось. Эрик привёл меня в «Манчестер Юнайтед», нашей целью было добиться успеха вместе», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова де Лигта.

Сменщиком Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» стал Рубен Аморим.