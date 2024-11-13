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Вингер «Манчестер Юнайтед» Гарначо стал целью гранда Ла Лиги слухи

13 Ноября 2024 • 22:55 Комментировать
Атлетико М
...
Алавес
23.11 18:15

Футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может вернуться в Испанию.

20-летний вингер стал трансферной целью мадридского «Атлетико», докладывает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes. Аргентинец испанского происхождения выступал в академии «матрасников» до переезда в Манчестер в 2020 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алехандро Гарначо в 50 млн евро. В нынешнем сезоне игрок записал на свой счёт семь забитых мячей и четыре результативных паса в 18 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.

Ранее интерес к Гарначо приписывался мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

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