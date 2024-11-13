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Угарте: «Мечтаю провести в «Манчестер Юнайтед» много лет»

13 Ноября 2024 • 22:39 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте заявил, что надеется надолго задержаться в клубе.

Уругваец перебрался в ряды «красных дьяволов» минувшим летом из французского «ПСЖ». Хавбек заключил с английским грандом контракт, рассчитанный до середины 2029 года.

«Я мечтаю провести в «Манчестер Юнайтед» много лет, – признаётся Угарте, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо. – Уже сейчас я чувствую себя здесь как дома», – поведал 23-летний футболист.

Мануэль Угарте отыграл 11 матчей за манкунианцев во всех турнирах с момента своего прибытия, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мануэль Угарте

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