Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем нападающего Сона Хын Мина в «Тоттенхэме».

Действующее соглашение 32-летнего футболиста со «шпорами» истекает по окончании сезона. Как утверждает Романо, «Тоттенхэм» начал процесс активации пункта о пролонгации договора до середины 2026 года. Руководство лондонского клуба твёрдо намерено сохранить корейца в своих рядах как минимум до завершения следующей кампании.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В текущем сезоне форвард отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами в восьми матчах Премьер-лиги.