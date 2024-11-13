«Было обидно»: Палмер вспомнил, как сидел в запасе на Евро-2024

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер вспомнил о Евро-2024. В первых двух матчах на турнире Палмер по 90 минут проводил в запасе.

«Честно говоря, было обидно. Не сказать, что игроки были нехороши. Просто после такого сезона, который я провёл, казалось, что что-то не так. Когда я не играл в первых двух играх, а команда на поле испытывала проблемы, я думал: «Почему?» - рассказал Палмер в интервью GQ.

Напомним, что сборная Англии на чемпионате Европы дошла до финала, но проиграла там Испании со счётом 1:2. В финале автором гола в составе «трёх львов» стал именно Коул Палмер, вышедший на замену.