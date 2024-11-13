Названы сроки восстановления Уайта после операции

Защитник Бен Уайт перенёс небольшую операцию из-за проблем со здоровьем. Как сообщает в социальных сетях журналист Кон Харрисон, на восстановление 27-летнему Уайту понадобится приблизительно восемь недель.

Таким образом, Уайт не сможет сыграть за «Арсенал» до конца 2024 года. Это является ударом для «канониров», ведь впереди традиционно насыщенный рождественский отрезок матчей.

«Арсенал» после одиннадцати сыгранных туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на девять зачётных баллов (19 против 28).