Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»

Крайний защитник лондонского «Тоттенхэм» Педро Порро высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

— Конечно, это комплимент для меня, но я сейчас я сосредоточен на другом. Интерес ко мне — это результат хорошо проделанной работы, ведь меня заметил один из лучших клубов мира, — приводит слова Порро ElDesmarque.

Испанский защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Контракт Порро с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 45 млн евро.