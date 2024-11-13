Защитник «Арсенала» Уайт перенёс операцию

В сентябре-октябре защитник «Арсенала» Бен Уайт пропустил несколько игр из-за проблем со здоровьем. В последнее время футболист выходил на поле, но, судя по всему, проблемы не исчезли. Как стало известно football.london, на этой неделе Уайт перенёс небольшую операцию. Сроки восстановления 27-летнего футболиста не называются.

Всего в сезоне 2024/2025 Бен Уайт провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

После одиннадцати сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 19 очков.