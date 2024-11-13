Боселли: «Аморим действительно хороший, топовый тренер»

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли высказался о Рубене Амориме. Молодой португальский специалист недавно встал у руля «Манчестер Юнайтед».

«Он действительно очень хороший, топовый тренер. Я играл против его команды. Аморим был тренером моих друзей: Угарте, Порро. Полагаю, не зря его позвали в «Юнайтед». Там заметили, что он может провести по-настоящему хорошую работу», - сказал Боселли для Metaratings.

Напомним, что Аморим в своей тренерской карьере возглавлял «Каса Пию», «Брагу» и «Спортинг» из родного для себя Лиссабона. Первый официальный матч у руля «МЮ» Аморим проведёт после международной паузы.