«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Зиркзее

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может покинуть клуб предстоящей зимой. Об этом вещает Daily Mail. При этом источник отметил, что речь идет об аренде 23-летнего футболиста.

Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» готов отдать в аренду форварда этой зимой, так как нидерландец пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» выложил за Зиркзее 42,5 млн евро. В составе команды он принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до середины 2029 года.