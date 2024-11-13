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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Зиркзее слухи

13 Ноября 2024 • 20:35 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может покинуть клуб предстоящей зимой. Об этом вещает Daily Mail. При этом источник отметил, что речь идет об аренде 23-летнего футболиста.

Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» готов отдать в аренду форварда этой зимой, так как нидерландец пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» выложил за Зиркзее 42,5 млн евро. В составе команды он принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до середины 2029 года.

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