Четыре топ-клуба АПЛ могут потребовать деньги у «Манчестер Сити»

В Англии продолжается разбирательство в отношении «Манчестер Сити». Чемпионы Премьер-лиги последних лет обвиняются в 115 финансовых нарушениях. Когда в этом деле будет поставлена точка, пока сказать сложно.

Если «Манчестер Сити» будет признан виновным, то четыре больших клуба могут потребовать у «горожан» компенсацию. Этими клубами, как сообщает The Times, являются «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Они подали юридические уведомления, оставляя за собой право по требованию выплат. Клубы считают, что из-за финансовых нарушений «Манчестер Сити» они потеряли финансовую выгоду.