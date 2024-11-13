Каземиро: «Мы очень ждём Аморима»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о новом главном тренере команды Рубене Амориме.

«Аморим — победитель. Все очень тепло говорят о нем. Мы очень ждем его. Несомненно, у Аморима здесь будет отличная команда, которая будет помогать и хочет быть на вершине таблицы», — приводит слова Каземиро авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлым наставником «Манчестер Юнайтед» был нидерландский специалист Эрик тен Хаг.

По итогам 11 туров «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды 15 зачетных баллов.