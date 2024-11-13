Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля»

Звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пофилософствовал по поводу будущего.

«Больше всего я ценю время, когда каждое утро я прихожу на тренировку и вижу парней. Мы разделяем невероятные моменты, особенно мы трое – я, Виргил и Трент – которые здесь уже очень давно. После ухода Бобби Фирмино я понимаю, что все когда-то уйдут, поэтому я не принимаю это как должное. Я всегда стараюсь хорошо провести время вместе с партнёрами», - сказал Салах на клубном канале «Ливерпуля» в YouTube.

Как известно, действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.