«Манчестер Сити» потерпел четыре подряд поражения в различных соревнованиях. На этом фоне между футболистами «горожан» и главным тренером Хосепом Гвардиолой есть напряжение. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Athletic.

Стоит сказать, что действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В прессе регулярно появляются слухи о будущем испанского специалиста. Судя по всему, Хосеп итоговое решение ещё не принял.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Тоттенхэма» на своём поле.