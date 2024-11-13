Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за слова об одноклубнике

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур неуместно пошутил о своём одноклубнике – о нападающем Хын Мин Соне. Уругваец говорил, что все корейцы выглядят одинаково. Разумеется, Бентанкура обвинили в расизме, хотя он оперативно извинился перед Соном.

Дело было ещё летом, но с тех пор идёт разбирательство. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол О’Кифи, Футбольная ассоциация Англии должна дисквалифицировать Бентанкура на семь игр. Санкции будут распространяться только на внутренние соревнования.

Родриго Бентанкур в сезоне 2024/2025 провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.