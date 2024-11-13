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Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за слова об одноклубнике

13 Ноября 2024 • 16:49 Комментировать (1)

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур неуместно пошутил о своём одноклубнике – о нападающем Хын Мин Соне. Уругваец говорил, что все корейцы выглядят одинаково. Разумеется, Бентанкура обвинили в расизме, хотя он оперативно извинился перед Соном.

Дело было ещё летом, но с тех пор идёт разбирательство. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол О’Кифи, Футбольная ассоциация Англии должна дисквалифицировать Бентанкура на семь игр. Санкции будут распространяться только на внутренние соревнования.

Родриго Бентанкур в сезоне 2024/2025 провёл 15 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Lubitel pifka
13 Ноября 2024 в 17:21
Интеллектом не блещет , можно сказать что латиносы тоже не отличаются друг от друга только тем в каком картеле состоят
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