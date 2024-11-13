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«Манчестер Сити» снова потерял Доку

13 Ноября 2024 • 16:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку получил новую травму. Об этом сообщает журналист Сэм Ли.

По информации источника, у 22-летнего бельгийца возникли проблемы с бедром. Напомним, недавно футболист вернулся на поле после другого повреждения.

Доку пропустил минувший матч «Манчестер Сити» против «Брайтона» (1:2). Всего на его счету 13 выходов на поле с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведет 23 ноября. Соперником «горожан» в игре 12-го тура Английской премьер-лиги станет «Тоттенхэм». Старт поединка запланирован на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку

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