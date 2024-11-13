Защитник «Спортинга» - о разговоре с Гвардиолой: Надеюсь на переход в «Манчестер Сити»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Максимилиано Араухо после недавней победы над «Манчестер Сити» побеседовал с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. После приезда в расположение сборной Уругвая у 24-летнего Араухо спросили, хочет ли он перейти в стан «горожан».

«Переход в «Манчестер Сити»? Я надеюсь на это, надеюсь. Я попросил Гвардиолу сфотографироваться, мы поговорили несколько минут. Он поздравил меня. Мы говорили об игре, не более того», - цитирует Араухо портал Goal.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Максимилиано Араухо в 12 миллионов евро.