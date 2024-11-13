УЕФА исключил судью из Англии после скандала

Английский футбольный арбитр Дэвид Кут в последние дни находится в центре внимания. Поводом стало просочившееся в сеть видео, на котором Кут оскорбляет «Ливерпуль» и Юргена Клоппа. В Англии Кут был отстранён от работы до завершения разбирательства. Теперь, как сообщает The Sun, Кута отстранил и УЕФА.

Ситуация такова, что дело может дойти до завершения Кутом судейской карьеры. Даже если ему позволят работать в какой-то момент, восстановить репутацию вряд ли будет возможно. Для арбитров это критично.

Ранее сообщалось о том, что Дэвид Кут признал подлинность скандального видео.