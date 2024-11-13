Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш помог человеку, потерявшему сознание в самолёте

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш помог мужчине, который в понедельник тоже летел в Лиссабон. Футболист во время полёта пошёл в туалет в задней части воздушного судна и заметил, что мужчина потерял сознание. Фернандеш позвал на помощь и оставался на месте с членами экипажа, чтобы убедиться, что с пассажиром всё хорошо. Об этой истории рассказывает Football Tweet.

Впереди у национальной сборной Португалии два матча Лиги наций. 15 ноября команда сыграет против Польши, а 18 ноября – против Хорватии. Первая игра для «европейских бразильцев» будет домашней, а вторая – гостевой.