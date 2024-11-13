Стало известно, как Аморим относится к Йоро

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает защитника Лени Йоро одним из самых интересных игроков команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Аморим намерен сделать ставку на 18-летнего француза, так как считает его большим талантом своего поколения. Отмечается, что Йоро находится на финальной стадии восстановления от травмы.

Напомним, летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Йоро 62 миллиона евро, однако пока защитник еще не дебютировал за клуб, так как получил травму на летних сборах.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября против «Ипсвича».