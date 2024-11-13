Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, как Аморим относится к Йоро

13 Ноября 2024 • 14:41 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает защитника Лени Йоро одним из самых интересных игроков команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Аморим намерен сделать ставку на 18-летнего француза, так как считает его большим талантом своего поколения. Отмечается, что Йоро находится на финальной стадии восстановления от травмы.

Напомним, летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за Йоро 62 миллиона евро, однако пока защитник еще не дебютировал за клуб, так как получил травму на летних сборах.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведет 24 ноября против «Ипсвича».

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Лени Йоро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
14:41
Стало известно, как Аморим относится к Йоро
00:39
Форварду «Челси» интересен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» 1
00:14
«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе 3
12 Ноября
22:13
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маласиа сыграет впервые за полтора года
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
19:40
Тарханов: «Никто не знает, как у Аморима пойдёт в Англии»
11 Ноября
17:21
Аморим прибыл в Манчестер
04:30
Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед» 3
00:19
«Манчестер Юнайтед» интересен звёздный игрок атаки «Челси» 1
10 Ноября
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИПСВИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
15:23 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Спортинга» - о разговоре с Гвардиолой: Надеюсь на переход в «Манчестер Сити»
14:55 · Англия. Премьер-лига
УЕФА исключил судью из Англии после скандала
14:49 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш помог человеку, потерявшему сознание в самолёте
14:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как Аморим относится к Йоро
13:10 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил на вопрос о контракте с «Манчестер Сити»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выберет из двух суперфорвардов - названы имена 1
10:51 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Манчестер Сити», если победит его»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» Пирес: «С Салахом поступили несправедливо»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять Салаха
08:33 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой дал обещание перед уходом из «Манчестер Юнайтед»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 2 слухи
05:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в ноябрьских матчах 1
04:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ
03:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
02:51 · Англия. Премьер-лига
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
02:08 · Англия. Премьер-лига
Салах – самый результативный игрок АПЛ-2024/25, Сака – четвёртый
01:49 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
01:01 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Форварду «Челси» интересен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» 1
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе 3 слухи
12 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04 · Англия. Премьер-лига
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ 2 слухи
22:32 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
Все новости