Родри ответил на вопрос о контракте с «Манчестер Сити»

«Мы еще не общались по этому поводу. Сейчас у меня травма. Переговоры по контракту не являются для меня приоритетом. Я хочу как можно скорее залечить повреждение. Это моя главная цель, а дальше посмотрим», - приводит слова испанского полузащитника инсайдер Фабрицио Романо.