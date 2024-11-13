Родри ответил на вопрос о контракте с «Манчестер Сити»

Обладатель «Золотого мяча» Родри Эрнандес ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Манчестер Сити».
«Мы еще не общались по этому поводу. Сейчас у меня травма. Переговоры по контракту не являются для меня приоритетом. Я хочу как можно скорее залечить повреждение. Это моя главная цель, а дальше посмотрим», - приводит слова испанского полузащитника инсайдер Фабрицио Романо.
Срок действующего контракта между Родри и «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Полузащитник сейчас находится в лазарете из-за повреждения крестообразных связок. Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.
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