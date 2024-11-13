Пять игроков «Челси», которые добились наибольшего роста под руководством Энцо Марески

Приход Энцо Марески в «Челси» вывел «синих» в тройку лучших в Английской премьер-лиге на данный момент и сделал их одной из самых интересных команд лиги. Владельцы подверглись критике за своё решение расстаться с Маурисио Почеттино в конце прошлого сезона после того, как команда с аргентинцем заняла шестое место в чемпионате.

Это самый захватывающий период «Челси» после ухода Абрамовича, во многом благодаря новому менеджменту. Итальянский тренер выжимает максимум из многих игроков, но пятеро из них вышли на первый план и показали огромный прогресс в этом сезоне.

Николас Джексон

Николас Джексон был признан провалом в первой половине своего дебютного сезона на «Стэмфорд Бридж». «Синие» потратили 32 млн евро на сенегальского нападающего, который казался крайне сырым талантом, испытывающим трудности с голевым чутьём и дисциплиной.

У Марески Джексон в свои 23 года работает на полную мощность. С его темпом, выбором позиции и движением он один из немногих умных форвардов Премьер-лиги. Он забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 10 играх лиги в этом сезоне, включая дубль и результативную передачу в победном матче с «Вест Хэмом» ещё в 5-м туре.

Летом «Челси» активно связывали с Виктором Осимхеном, но «синие» не смогли заключить сделку по нигерийскому нападающему. Они решили не тратить слишком много на форварда «Наполи», и форма Джексона оправдала это решение. Мареска дал ему свободу, и он расцветает.

Джексон под руководством Марески

Игры 11 Голы 6 Передачи 3

Мойсес Кайседо

«Челси» дважды побил трансферный рекорд АПЛ в 2023 году: сначала это был Энцо Фернандес в январе (121,млн евро), а затем трансфер Мойзеса Кайседо летом (115 млн евро). Эквадорец прибыл с высочайшим ценником после прекрасного периода в «Брайтоне», где он был одним из самых сильных опорных полузащитников Премьер-лиги.

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23-летний Кайседо не смог повторить свою форму под руководством Почеттино в прошлом сезоне, дав повод фанатам соперников называть его неудачником. Он боролся с давлением после перехода за большие деньги, и сомнения по поводу его партнёрства с Фернандесом в центре поля росли.

Система Марески быстро привела к тому, что Кайседо вернулся в состав и закрепил за собой статус одного из лучших полузащитников в Европе. Он был движущей силой стиля игры, основанного на владении мячом.

Кайседо под руководством Марески

Игры 12 Голы 1 Передачи 2

Леви Колвилл

Будущее Леви Колвилла было предметом спекуляций летом 2023 года, но он подписал новый шестилетний контракт, отказав «Ливерпулю». Тренерский штаб «синих» знал о его таланте, и Леви был крайне необходим команде Почеттино, так как закрывал сразу две позиции: левого и центрального защитника. Он сыграл 16 матчей в качестве ЛЗ, и ещё 15 ЦЗ. Удивительно.

Мареска же не использовал его на позиции левого защитника, поскольку трижды выступавший за сборную Англии Колвилл был бесспорным игроком старта в центре защиты. Он становится лучшим защитником «Челси», выступив в роли лидера в обороне после ухода Тиаго Силвы.

Колвилл под руководством Марески

Игры 10 Сухие матчи 2

Нони Мадуэке

Нони Мадуэке был на задворках первой команды на «Стэмфорд Бридж» при Почеттино, и прошлым летом ходили разговоры об уходе. Английский вингер был разочарован недостаточным количеством игрового времени, выйдя в стартовом составе всего в 13 матчах.

Летом штаб Марески засомневался в продаже Нони после прощания с Рахимом Стерлингом и ситуацией с Беном Чилвеллом (последний просто тренируется с командой, но он не нужен Марески). Однако все опасения фанатов и руководства по этому поводу были развеяны блестящим началом сезона Мадуэке под руководством итальянца. Он пробился в стартовый состав и показал блестящие результаты.

22-летний Мадуэке сделал хет-трик против «Вулвз» в победном матче (6:2) в августе, показав свой прогресс под руководством Марески. Он забил четыре гола в девяти играх лиги, что привело к вызову в сборную Англии и трём матчам за «Трёх львов».

Мадуэке под руководством Марески

Игры 12 Голы 5 Передачи 0

Ромео Лавия

Лавия пережил кошмарное начало своей карьеры в «Челси», пропустив все игры, кроме одной, в сезоне-2023/24 после перехода из «Саутгемптона» за 58 миллионов евро. Приход бельгийца был тщательно изучен, не в последнюю очередь потому, что он пришёл на замену Конору Галлахеру. Капитан «синих» большую часть второй половины прошлого сезона договаривался с «Атлетико» о переходе.

Мареске нужно было решить, как извлечь максимум из своего трио полузащитников стоимостью 279 миллионов евро (Лавия, Кайседо и Фернандес), и он решил поставить бывшего молодого футболиста «Манчестер Сити» рядом с Кайседо. Пара была отличной, и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс считает, что они «расцветают» под руководством нового менеджера:

«Важная часть работы менеджера — поддерживать тесные отношения с игроками и быть тем, с кем они могут найти общий язык. При Мареске эти двое расцветают».

20-летний Лавия не пускает Фернандеса в основной состав благодаря своей последовательности и хладнокровной игре с мячом. Мареска будет молиться, чтобы Лавия оставался в форме до конца сезона.

Лавия под руководством Марески

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Игры 6 Голы 0 Передачи 1

Фото: Globallookpress.com