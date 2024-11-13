«Реал» выберет из двух суперфорвардов - названы имена

Два топовых бомбардира хотят продолжить карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает портал Todofichajes, продолжить карьеру в «королевском» клубе хотят форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Источник отмечает, что «королевский» клуб сделает выбор в пользу одного из вышеназванных игроков. Трансферная стоимость Холанна оценивается в 200 миллионов евро, а ценник Дьёкереша составляет 70 миллионов.

В текущем сезоне Премьер-лиги Эрлинг провел 11 поединков, отметившись 12 забитыми мячами. На счету Виктора 16 голов в 11 матчах чемпионата Португалии.