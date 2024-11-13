Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Манчестер Сити», если победит его»

«Даже если мы одержим победу в очном матче, это не значит, что гонка завершится. Но победа была бы большим гвоздем в крышку гроба «горожан». «Ливерпуль» забрал бы душу «Сити». С математической точки зрения борьба не будет закончена, но с психологической – возможно», - передает слова Джонсона Betfred.