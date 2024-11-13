Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Манчестер Сити», если победит его»

Защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон подлился мнением о противостоянии с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.
«Даже если мы одержим победу в очном матче, это не значит, что гонка завершится. Но победа была бы большим гвоздем в крышку гроба «горожан». «Ливерпуль» забрал бы душу «Сити». С математической точки зрения борьба не будет закончена, но с психологической – возможно», - передает слова Джонсона Betfred.
После 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» (23) располагается на второй позиции. Далее идут лондонские «Челси» и «Арсенал».
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