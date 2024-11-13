Экс-игрок «Арсенала» Пирес: «С Салахом поступили несправедливо»

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о непопадании форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в число претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«С Мохамедом поступили несправедливо. Это потеря для списка «Золотого мяча», а не для Салаха. Это ошибка журналистов, а не оплошность игрока. Многие большие футболисты не выигрывали эту награду. Можно вспомнить Тьерри Анри, Иньесту, Хави. Есть люди, которые плохо понимают в футболе», - передает слова Пиреса Liverpool Echo.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Второе место занял Винисиус Жуниор, а третье – Джуд Беллингем.